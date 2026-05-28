Frontier kunngjør Planet Zoo 2, som lanseres på PC og konsoller i oktober

Vi er på vei inn i årets kanskje travleste uke for kunngjøringer og nyheter om videospill, ettersom "ikke-E3"-perioden som mange har kommet til å betrakte som Summer Game Fest, begynner fra neste uke, med det første av en båtlast med show som er neste PlayStation State of Play den 2. juni.

Med en rekke utstillinger i horisonten har Frontier Developments bestemt seg for å være tidlig ute og dele med omverdenen sin store spilllansering for 2026, og dette er den etterlengtede oppfølgeren til Planet Zoo.

Dette prosjektet er kjent som Planet Zoo 2, og er en oppfølger som tar sikte på å bygge videre på formatet og formelen som så mange har kommet til å elske gjennom årene. Det inkluderer den velkjente dyreparkkonstruksjonspakken og en rekke landdyr å bygge innhegninger for, men denne tittelen går også utover og utover ved også å servere muligheter for fans til å lage innhegninger for flygende og akvatiske dyr også.

Planet Zoo 2, som "Frontiers mest avanserte dyrehagesimuleringsspill til dags dato", Planet Zoo 2 gir også seriens visuelle uttrykk et løft ved å tilby naturtro pels, fjær og skjell til dyrene, i tillegg til forbedret dyreatferd som skal få hver enkelt skapning til å føles mer autentisk enn noensinne.

Utover dette kan vi forvente at prosjektet vil fokusere enda mer på konservatisme, ettersom spillerne forventes å ta på seg bevaringsoppgaver rundt om i verden, blant annet ved å revitalisere ikoniske naturreservater og skape levende økosystemer. Dette kommer naturligvis i tillegg til å skape en velfungerende, underholdende, økonomisk levedyktig og tilfredsstillende dyrehage, sett fra både gjestenes og dyrenes perspektiv.

Planet Zoo 2 vil lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 13. oktober, med to versjoner tilgjengelig. Det vil være en vanlig standardpakke som koster £ 39.99 / € 49.99, men også en Deluxe Edition som koster £ 54.99 / € 64.99, med denne tilbyr også Deluxe Upgrade Pack som inkluderer seks ekstra dyrearter og en rekke eksklusive dyreskilt for dekorative formål.

Vi kan forvente å høre mer fra Frontier om spillet snart, ettersom vi er blitt fortalt at det vil vises på både Wholesome Games Showcase og PC Gaming Show henholdsvis 6. og 7. juni.