Frontier om Planet Zoo 2s bevaringsarbeid: "Det handler om å hjelpe folk med å se sammenhengen mellom bevaring og økologi"

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Det er planlagt mange interessante forbedringer i Frontier Developments' Plant Zoo 2, ikke minst når det gjelder grafikk, endringer i livskvaliteten og inkludering av vann- og fuglearter. Men et av de andre viktige områdene som spillet ser forbedringer kommer i form av bevaring og hvordan Frontier nå er i stand til å servere et bevaringssystem som er mer i tråd med det de hadde planlagt, men ikke helt kunne realisere i det originale spillet.

På denne fronten hadde vi en sjanse til å snakke med spillregissør Gareth Hughes, i et komplett videointervju som du kan se i sin helhet nedenfor. I løpet av intervjuet kom vi inn på bevaringselementet, og Hughes snakket om hvorfor det er viktig å inkludere dette i spillet.

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"Jeg liker å tenke at Planet Zoo og nå Planet Zoo 2 først og fremst underholder, men også bidrar til å utdanne litt. Med ting som Zoopedia i spillet kan folk finne ut mye mer om dyrene, hvor de lever i verden, hvilke økosystemer de liker og hvilke arter de lever sammen med. Jeg synes det er veldig kult å kunne gi publikum den informasjonen.

"Og for meg er naturreservatene egentlig en forlengelse av det kjernetemaet som allerede eksisterte i Planet Zoo. I det spillet hadde vi aldri sjansen til å manifestere det fullt ut i en ekte spillopplevelse. Det er klart at det finnes velferd i dyreparkene, og vi opprettholder og bygger videre på det. Men naturreservatene gir spilleren en helt ny opplevelse når det gjelder hvordan naturvern fungerer i den virkelige verden, og hvordan det fungerer i spillet.

"Disse naturreservatene handler for eksempel ikke bare om å slippe ut dyr. De handler om å skape et ekte, naturlig hjem og habitat som dyrene kan leve i. Så det er rewilding, restaureringsaspektene ved miljøet som gjør det mulig å slippe ut dyrene fra dyreparkene i naturen. Og jeg tror, igjen, at det å hjelpe folk med å se sammenhengen mellom bevaring og økologi, om hvordan disse intrikate nettverkene fungerer mellom dyr og miljø, er veldig, veldig interessant for meg. Og vi ønsker å dele den lidenskapen, og det å kunne levere den i denne vakre pakken med naturreservater i spillet, synes jeg er fantastisk."

Vi spurte også Hughes om Frontiers metode for å velge ut et bevaringsområde, og hva som ligger til grunn for å finne et godt sted å tilby et rewilding-område i spillet, og et bekreftet eksempel er Afrikas Great Rift Basin.

"Vi ser på det fra flere forskjellige aspekter. Det ene er at for å få dette til å fungere, trenger vi nok dyr som kan leve sammen. Så når vi skal identifisere et område som kan bli et godt naturreservat for oss på Planet Zoo 2, må det kunne huse et bredt utvalg av ulike dyr. Vi ønsker å kunne slippe ut både vann-, fugle- og landdyr i disse områdene. Så det er det ene filteret for hvordan vi velger. Det andre er å se på virkelige naturvernprosjekter og prøve å speile noen av dem i spillet, slik at folk kan føle at "å ja, dette har jeg sett på TV", ikke sant, i den fantastiske dokumentaren jeg så nylig. Jeg kan gjenskape noe av det. Så, ja, jeg tror det er disse to tingene som driver valgene våre."

For mer informasjon om Planet Zoo 2, kan du lese vår egen forhåndsvisning av spillet, og du kan også lese mer om lanseringsplanene for prosjektet her.