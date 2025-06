Frosthaven Forhåndsvisning: Mindre dysterhet, mer chill

Hvis du er en brettspillkjenner, kjenner du kanskje til et spill som heter Gloomhaven. Spillet kastet eventyrere ned i mørke fangehull og lot dem møte mange fiender, og bordopplevelsen ble så populær at det fikk en frittstående oppfølger: Frosthaven. Gloomhaven fikk også en digital versjon, som forvandlet brettspillet til et videospill, og nå ser utvikleren Snapshot Games ut til å gjøre det samme med Frosthaven.

Det er verdt å påpeke at det er et annet studio som står bak Frosthaven. Flaming Fowl Studios ga ut Gloomhaven i 2021, og Snapshot har siden tatt opp den mantelen for å levere sin egen adaptasjon. Frosthaven dreier seg også i stor grad om en flokk helter som takler ulike scenarier der de må bekjempe fiender, passe seg for feller og holde seg i live.

Det er egentlig klassiske fantasy-RPG-greier, men det som umiddelbart skiller seg ut med Frosthaven, er Snapshots dedikasjon til å få dette til å føles som brettspillopplevelsen. Det er litt mer hensynsløst, ettersom du ikke kan ta tilbake runder eller huske noe du hadde tenkt å gjøre som i virkeligheten, men spillet bruker flisbaserte kart, kortbaserte kamper og mer for å sikre at det føles som om du tar opplevelsen fra bordet ditt til datamaskinen.

Vi hadde tilgang til fire helter i løpet av demoen, og vi plukket opp Drifter. Inox Drifter er en merkelig blanding av en geit, isbjørn og menneske, og han bruker en kølle og en bue for å ta ned fiender. Vi fikk selskap av en dev som spilte Banner Spear, mens Boneshaper og Deathwalker forble mysterier for oss. Totalt 17 helter vil bli lagt til i spillet ved full lansering, med den interessante muligheten til å pensjonere karakterer når de har oppfylt visse betingelser.

Helten din vil ikke bli dratt med i handlingen i det uendelige, og kan bestemme seg for å slå seg ned fra et liv i kamp når de har fullført et bestemt startmål. Deretter kan du plukke opp en ny karakter. Med potensielt 200 timer som trengs for å gjennomføre hele spillet (inkludert godt over 100 scenarier) for en førstegangsspiller, er det godt å vite at du ikke trenger å møte det fjellet igjen hvis du vil starte på nytt, og at det vil kreve mer enn én enkelt helt for å redde Frosthaven.

Demoen vår begynte med at utposten Frosthaven ble angrepet av den yeti-lignende Algox, som fullstendig raserte stedet. Vi forlater en nydelig skildring av scenen for å gå inn i kamp. Som nevnt foregår kampene på et flisebasert kart, der fiender og allierte har tur, litt i stil med Baldur's Gate III. På din tur velger du to kort fra kortstokken din for å spille. Avhengig av styrken på disse kortene, vil du gå tidligere eller senere i turrekkefølgen. Deretter bruker du en av evnene til ett kort, og deretter den andre evnen til et annet. Hvert kort er delt i to halvdeler, og du kan bruke én halvdel av et kort i løpet av en tur. Vanligvis vil den ene halvdelen være fokusert på å dele ut skade, mens den andre gir deg mulighet til å bevege deg, forsterke allierte og utføre andre handlinger. Selv om jeg ikke er vant til kampene i Gloomhaven eller Frosthaven, tok det ikke lang tid før jeg skjønte hva som foregikk. Det er en følelse av tilfeldighet i kampene, forårsaket av skademodifikatorer som kastes hver gang du deler ut skade eller den blir delt ut til deg.

Selv om det kan være kjipt å plutselig få -1 på et skadetall, får du bare et begrenset antall av disse modifikatorene per kamp. Så flaksen din vil ikke være dårlig for alltid, og snart vil du begynne å se noen positive sider. Det motsatte gjelder hvis du er veldig heldig tidlig. Selv om jeg ikke kan påstå at jeg har brukt timevis på å spille spillets kamper, var glimtet jeg fikk nok til å vekke interessen min, og jeg fikk lyst til å lære mer om systemet. Etter at vi var ferdige med scenariet, ble vi kastet tilbake til verdenen på Frosthaven, møtte borgermesteren og fikk en mengde dialog som viste hvor langt du kan gå inn i denne verdenen hvis du vil. En for leserne, kanskje, men dialogen er stemmelagt ut fra det vi har sett så langt, inkludert stemmelagt fortellerstemme, så hvis du ikke bryr deg om å lese, kan du bare se på de vakre bildene og lytte.

Deretter får vi en oversikt over selve Frosthaven. Det er en utpost i den bitende kalde villmarken, ikke akkurat et førsteklasses feriemål, og etter raidet i begynnelsen av spillet er den i en sørgelig forfatning. Men i tillegg til å dra av gårde og finne ut mer om historien, er en stor del av Frosthaven sentrert rundt selve byen. Å bygge opp viktige områder og gjøre den til en mer velfungerende og effektiv bosetning. Vi fikk ikke helt sett Frosthaven bli bygget opp, men det er fint å vite at eventyrene dine kan ha en reell effekt på verden. Også på det større kartet vil du se mer liv når du utforsker verden rundt deg og avdekker hemmeligheter, som om du er en kartograf som er sendt ut for å oppdage alt som finnes å finne i de omkringliggende områdene på Frosthaven.

Jeg har ennå ikke sett nok av Frosthaven til å få et skikkelig inntrykk av det, men det ser ut som et sterkt rollespill for de som enten vil oppleve brettspillet for første gang eller gå gjennom enda en runde i det digitale formatet. Skalaen ser ut til å være enorm, kampene taktiske og presise, og historien er full av nok mystikk til at du vil stille flere spørsmål enn du får svar på en stund. Et innholdsrikt rollespill, for de som leter etter det.