Frosthaven: Into the Abyss - Livet er bedre der nede hvor det er våtere

Med de andre store innholdsoppdateringene til Frosthaven har vi utforsket områdene rundt utposten vår, kledd oss inn for mer snø, is og tundra, eller dykket dypt ned i skjulte huler og fangehull fulle av hemmeligheter. Nå, i Into the Abyss, setter vi ut seilene og klargjør pustemaskene når vi setter kursen over og ned i havets dyp.

HQ

Som du kanskje forventer ut fra navnet på denne siste innholdsoppdateringen, har det meste av historien med vann å gjøre. Dette inkluderer også endringer i spillmekanikken for kamper på og under vann, samt to nye karakterer som føles veldig godt egnet til å plaske rundt blant tidevannet. Ettersom vi ble fortalt at spillerbasen ikke er veldig opptatt av spoilere (hvem er det?), vil vi bruke navnene på disse to karakterene som ikke er spoilere. De kalles Kelp og Coral av utviklingsteamet, og har unike evner samt design som skiller dem fra resten av Frosthaven -heltene du kan ta med deg på eventyr.

De nye karene er kanskje de som er best tilpasset et undervannsmiljø, men det finnes også noen fine små detaljer for de allerede etablerte heltene du kan ta med deg. Vi fikk for eksempel se Blinkblade iført en stilig liten maske som gjør at de kan puste under vann, og vi ble fortalt at det finnes mange mekanikker som gjør at undervannskamper blir mer enn bare en kulisseforandring med en og annen bobleeffekt her og der. Våre fiender og potensielle allierte i Into the Abyss er Lurkers, en krepsdyrrase som er fantastisk fremmedartet i sin design, i tillegg til at de er ganske forskjellige. Det finnes magre hummere og større krabbeaktige fyrer, noe som igjen viser Frosthavens flotte karakterdesign. Du ser det mye med de spillbare heltene, men det er også fint å se at du ikke bare kjemper mot krabber i forskjellige farger for de nye oppdragene.

Utenom innholdet som er spesifikt for undervannsoppdragene, heltene og historien, bringer Into the Abyss også mange velkomne visuelle endringer og endringer i brukergrensesnittet til spillet. Vi er ikke helt på det stadiet der hver helt har sin egen tutorial ennå, men vi har implementert mange andre funksjoner som fansen har etterspurt. Det er nye animasjoner, målere for hver karakter, tydeligere informasjon om hindringer, feller og terreng. Det er også nye alternativer som lar deg tilpasse hvordan du spiller, for eksempel muligheten til å gi deg en påminnelse om alle kortene du har spilt før du avslutter turen, og flere kameraalternativer som betyr at det ikke flyr over alt, men bare fokuserer på karakteren din når du tar skade. Disse tingene blir kanskje bare lagt merke til av en utvalgt del av Frosthavens spillerbase, men når du legger til små detaljer som det, vil fansen helt sikkert sette pris på det og den innsatsen det tar.

Dette er en annonse:

Bortsett fra de nye alternativene og visuelle forbedringene du vil se på kartet i kamp, forbereder Into the Abyss også de ikke-kampaspektene av Frosthaven for 1.0. I leiren din vil du nå ha en kalender, akkurat som i brettspillet, noe fansen har etterspurt lenge. Du får også nye påminnelser når du tar en titt på utposten din, slik at du er klar over eventuelle oppgraderinger og lignende, på samme måte som i et strategispill som Civ, der du ikke kan trykke på neste tur før du i det minste har fått med deg alle tingene du kan gjøre før. I tillegg til følelsen av at spillerne nå kan ta spillet i det tempoet de ønsker, og se på innholdet når de vil, kan historiehendelser nå minimeres til senere, noe som betyr at du ikke trenger å ignorere en helts pensjonering hvis du har en annen prioritet i det øyeblikket de bestemmer seg for å legge opp, for eksempel.

Mange av Frosthavens Into the Abyss-endringer føles som om de har gitt liv til den opprinnelige visjonen for spillet. Det føles som om det bare var i går jeg sjekket ut Early Access-utgivelsen for første gang, litt usikker på det nakne utseendet. Nå ser spillet ut som en strålende gjenskapelse av det populære brettspillet, så vel som en flott fangehullskrypter i seg selv. Undervannsinnholdet er et kjærkomment tillegg, men etter å ha utforsket det, vil spillerne sannsynligvis bli mest imponert over hvor forbedret den generelle opplevelsen er nå. Det er fortsatt fine å ha som mangler, som de nevnte karakteropplæringen, men denne siste mengden innhold for Frosthaven føles som om den best omfatter tilbakemeldingene Snapshot Games har hatt siden dag én fra fansen.

Dette er en annonse: