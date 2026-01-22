Frosthaven - Legacy of the Algox byr på mer av alt

Noen ganger kan Early Access-spill virke helt ugjenkjennelige etter kort tid. Ugjenkjennelig er kanskje ikke det rette ordet for Snapshot Games' Frosthaven, men med den nye Legacy of the Algox-oppdateringen føles det som om spillet har tatt spranget fra et prosjekt som helt klart føltes som om det var i Early Access, til et spill som man kan se begynner å ta form.

Jeg vil ikke gå over hovedinnholdet i spillet eller dets kampmekanikk, som om du vil ha mer av et generelt Frosthaven inntrykk kan du finne det her. Riktignok har det vært noen store endringer i brukergrensesnittet og lignende siden, sammen med mange forbedringer av stabiliteten, men generelt bruker vi fortsatt kort til kamp, håndterer et hardt, vinterlig landskap sammen med de mange beistene og ondskapene som bor i det, og bygger opp en liten by vi kan kalle hjem for tiden vi tilbringer i Frosthaven.

Legacy of the Algox-oppdateringen fokuserer - som du kanskje gjetter hvis du har spilt spillet før - på Algox. De er en rase av yeti-lignende skapninger med hvit pels, store horn og et rykte for å plyndre. Vi får se mer av deres sjamanistiske side i denne andre store historiebuen, og i demoen vi var vitne til, var det et scenario der vi sendte noen av gruppen vår til åndeverdenen for å beskytte to sjamaner, mens resten av heltene våre ble værende ved sine fysiske kropper. I likhet med historien med de uhemmede i spillets første store oppdatering, vil Legacy of the Algox-buen gi oss en stor historiekampanje der vi hjelper våre lodne venner for å få deres hjelp i sin tur under den siste buen, som er satt til å bli utgitt med Frosthavens 1.0-lansering.

I løpet av den korte tiden vi hadde med Frosthavens nye oppdatering - som var hands-off, bør vi legge til - fikk historien bare en kort mengde fokus. Men det er verdt å merke seg at det nå er rundt 90 scenarier å spille, som er det Frosthaven kaller sine hovedoppdrag. Dette er en økning fra 37 ved lanseringen, noe som viser hvor mye mer innholdsrikt spillet er i disse dager. Noe annet som har sett mange tillegg er listen over spillbare helter, som nå er opp til 14 fra de 8 spillet ble lansert i Early Access med. Legacy of the Algox gir oss tre nye karakterer, som hver virker ganske forskjellige, med minst et par som også er litt komplekse.

Infuser (som du kanskje kan se av navnet) plasserer kraften fra elementene i våpnene og angrepene sine. Du er avhengig av de elementene du har tilgjengelig, men du kan svekke dine egne angrep for å lage dem. Det kan ta en runde eller to å sette opp alle elementene du trenger, men når du først har dem, kan du utløse flere kort i løpet av en runde, noe som betyr at hun får stor effekt i løpet av en kamp. Den andre karakteren, som utviklerne refererte til som Shackles, ser ut til å nyte å bli debuffet og nerfed. Spillet hans gjør at han kan overføre negative effekter for å gjøre mer skade, og han kan til og med bli immun mot dem. Tenk på ham som en tank for alle debuffs du kan mønstre, og deretter en enorm skadefordeler når han har tatt dem alle.

Til slutt har vi Metallmosaikk, en Unfettered-karakter som baserer seg på en trykkmekanikk. Trykkmåleren hans fylles eller tømmes med forskjellige trekk, og du må spille tallspillet med ham for å maksimere potensialet hans gjennom et scenario. Når figurene har trykkmålere, implementerer det nye brukergrensesnittet dem til høyre for de nye, stilige portrettene deres, slik at de er lette å se. Fargeblinde brukere vil kanskje finne disse målerne litt problematiske (jeg nevner dette som en som nylig har funnet ut at jeg sliter med å se grønt og blått ordentlig), men det er planer om å legge til denne tilgjengeligheten på et senere tidspunkt.

Snapshot håper også en dag å kunne tilby et opplæringsoppdrag for hver av Frosthavens spillbare karakterer, slik at du kan teste dem ut før du bestemmer deg for hvem du vil ta med på eventyret ditt. Ressursene er imidlertid litt begrensede for det akkurat nå. Det ville absolutt hjulpet å gi spillerne en smak av visse karakterer, men med tanke på at Infuser og Metal Mosaic spesielt ikke låses opp før du har brukt mye tid på Frosthaven, bør du være rustet til å tilpasse deg mekanikken deres når du har fått dem. Det hele virker gjennomtenkt, og Snapshot har et godt grep om hva de ønsker at Frosthaven skal være, samt hvordan det kan være et flott kompliment til brettspillet samtidig som det skiller seg nok fra det til å være sin egen opplevelse. Legg til noen flotte nye startskjermbilder for spillet, og Legacy of the Algox ser ut som en flott topp for Frosthaven -opplevelsen så langt.