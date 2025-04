Frostpunk 1886 kunngjort, med planer om lansering i 2027

Bare nylig rapporterte vi om nyheten om at utvikleren 11 bit Studios hadde planer om å lansere et nytt Frostpunk-spill så snart som i 2027, til tross for at Frostpunk 2 fremdeles er veldig fersk og ganske ny. Vel, nå kan vi legge til det ved å snakke om hva dette spillet vil være.

Det polske studioet har nettopp bekreftet at Frostpunk 1886 vil være navnet på spillet. Dette vil ta oss tilbake til starten av apokalypsen og vil se hva som skjedde med byen New London når den blir rammet av Great Storm.

HQ

Frostpunk 1886 Spillet blir sett på som en "tilbakevending til franchisens røtter" og et spill som kan brukes av både nye spillere og veteraner. Det vil by på en "tøff, moralsk utfordrende overlevelsesopplevelse" og vil bli støttet med "nytt innhold, mekanikk, lover og - kanskje mest spennende - en helt ny Purpose-sti, som tilbyr en ny opplevelse selv for de mest erfarne spillerne." Å, og vi kan også forvente en grafisk og visuell overhaling.

Ettersom Frostpunk 1886 bygges på Unreal Engine og ikke studioets egenutviklede teknologi, Liquid Engine, vil spillet også "bli en levende, utvidbar plattform" og vil inneholde omfattende mod-støtte, pluss "muligheten til å legge til fremtidig DLC-innhold."

Mens vi kan forvente at mer informasjon vil bli avslørt med hensyn til Frostpunk 1886 i løpet av de kommende månedene, bemerker 11 bit at det startet full produksjon på spillet tidligere i år, og at dette spillet utvikles parallelt med tilleggsinnholdet for Frostpunk 2, som markerer begynnelsen på en ny æra for teamet, "en fokusert på å levere interne prosjekter oftere enn noen gang før."