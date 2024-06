Frostpunk 2 har blitt utsatt til september

HQ

Hvis du gledet deg til å sjekke ut oppfølgeren til det godt mottatte Frostpunk neste måned, må du dessverre vente lenger enn opprinnelig forventet. Spillet har nemlig frasagt seg utgivelsesvinduet i slutten av juli og blir i stedet forsinket til september.

Årsaken til forsinkelsen er at utvikleren ønsker å ta seg ekstra tid til å fortsette å finpusse og perfeksjonere spillet etter en rekke tilbakemeldinger fra fansen. Berører saken, sa designdirektør Jakub Stokalski og art director Lukasz Juszczyk :

"Basert på undersøkelsene vi mottok etter å ha spilt Beta, var den gjennomsnittlige vurderingen du ga oss 8 av 10. Det er vi veldig takknemlige for! Samtidig var det bare en liten del av et spill som er under utvikling, og som fortsatt vokser. Selv om vi har mye å gjøre, var dette en mulighet for oss til å lytte til hva dere likte, og hva som ikke helt traff ennå.

"Dette gjorde det mulig for oss å prioritere ting bedre, og få frem de funksjonene og endringene vi allerede jobbet med. Men vi innså også at vi trenger mer tid til å fullføre utviklingen av Frostpunk 2 for å kunne garantere en best mulig opplevelse ved lansering."

Når det gjelder den nøyaktige datoen som Frostpunk 2 har blitt utsatt til, vil spillet nå debutere på PC - og Game Pass på dag én - 20. september 2024.

Utvikler 11 Bit Studios antydet noen av funksjonene som nå vil være tilgjengelige ved lanseringen etter denne forsinkelsen, og hevdet at vi kan se frem til "nye tillegg til spillmekanikken, omfattende UI & UX-forbedring, en populær byfunksjon etter behov som utviklerteamet kaller Zoom Stories, og mye mer."