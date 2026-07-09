Frostpunk 2 har solgt en million eksemplarer

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Det er mindre enn to år siden « Frostpunk 2 kom ut på PC, og kort tid etter fulgte også konsollversjonene sommeren 2025. Mens utvikleren 11 bit Studios er opptatt av spillet og serien for øvrig, med planer om et nytt prosjekt i serien neste år, har det nåværende spillet nettopp passert en ganske imponerende salgsmilepæl.

Det er nettopp blitt avslørt at « Frostpunk 2 har solgt over én million eksemplarer. Det er viktig å presisere at dette er solgte eksemplarer og ikke én million spillere totalt, da « Frostpunk 2 er tilgjengelig på Game Pass, og antallet spillere dermed uten tvil er betydelig høyere.

Om denne bragden uttalte 11 bit: «Over 1 million sjeler har nå svart på Stewardens kall og trådt inn i det nådeløse Frostland. Generatoren hungrer, oljen må strømme, og vår overlevelse står på spill.»