Frostpunk 2 hinter til stor avsløring i morgen

HQ

Frostpunk 2 skulle i utgangspunktet lanseres i første halvår i år, men i juni ble vi gjort oppmerksomme på at utgivelsen faktisk ville komme i september. Det er en fullpakket måned så langt, og Frostpunk 2 må skille seg ut.

Slik det ser ut, kommer spillet til å vise oss nøyaktig hvordan det gjør nettopp det. En ny avsløring av noe slag har blitt hintet il over på sosiale medier. Det er noen korte klipp av gameplay, inkludert en T-Rex på et tidspunkt, kombinert med avsløringen om at vi vil lære mer i morgen.

Den 28. august blir helt sikkert en stor dag for Frostpunk-fans. Håper du at vi får se en ny trailer, eller en mer inngående gameplay-avsløring som en stream?