Frozen III får kinopremiere høsten 2027

Anna og Elsa kommer ikke tilbake for en ny Frozen kinopremiere før om tre år, nærmere bestemt 24. november 2027. De to første filmene har til sammen tjent inn utrolige 2,6 milliarder dollar, noe som beviser at serien er en enorm melkeku for Disney. Det er derfor ikke uventet at det kommer flere - og ikke bare én, men minst to filmer.

For mens vi må vente mer enn tre år på den tredje filmen, Frozen III, teaser Disney allerede for en fjerde. Om vi må vente like lenge mellom den tredje og den teasede fjerde, gjenstår å se.