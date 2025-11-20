Frozen-stjerner signerer avtaler om å tjene 60 millioner dollar hver for å komme tilbake

"Vil du bygge en snømann?" Bare hvis du er villig til å betale meg 60 millioner dollar, Anna. Så mye koster det å få Kristen Bell, Idina Menzel og Josh Gad til å komme tilbake til den tredje og fjerde Frozen-filmen.

HQ

Som TheWrap har oppdaget, er dette en av de største avtalene i animasjonshistorien, og viser hvor verdifull Frozen er for Disney. Den første og andre filmen spilte begge inn godt over en milliard dollar på kino, og det er helt klart store forhåpninger til oppfølgeren, som skal lanseres i 2027.

Dette er en massiv økning fra den siste avtalen trioen inngikk, som ga dem 15 millioner dollar hver for deres opptredener i Frozen II. Det forventes at dette ikke vil være et engangsbeløp, og at $ 60 millioner vil bli utbetalt over år knyttet til produksjonen av de neste Frozen-filmene og deres billettkontorprestasjoner. Slik det ser ut, hvis disse avtalene vil gå gjennom, er det ytterligere 180 millioner dollar Disney må tjene tilbake i en eller annen form.

Frozen III Filmen Frost har premiere 24. november 2027.