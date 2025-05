Frykt ikke, Nintendo Switch 2s operativsystem tar ikke opp mye lagringsplass

HQ

Da den siste runden med PlayStation- og Xbox-konsoller gjorde sin ankomst, var en av de overraskende nyhetene at konsollene faktisk ikke hadde mye plass til å lagre spill. Xbox Series X kom med 1 TB lagringsplass, hvorav bare rundt 80 % kunne brukes på grunn av et klumpete operativsystem og ekstra systemfiler, mens PS5 hadde 825 GB lagringsplass, hvorav bare 667 GB var tilgjengelig i virkeligheten. Når man tenker på at XSX/PS5-spill i dag kan være godt over 100 GB store, ga ikke denne lagringsmengden brukerne mye rom til å puste.

Ettersom Nintendo Switch 2 kommer neste uke, den 5. juni, lurer du kanskje på om denne situasjonen også påvirker hybridetterfølgeren? For det første pleier spillene på Nintendo Switch å være mye mindre, så den interne lagringsplassen på bare 256 GB er faktisk ganske mye. Men for å legge til dette, er det nesten alt brukbart.

Som lagt merke til av My Nintendo News, har en Reddit-bruker som går under navnet LightsaberCrayon lagt ut hvordan Switch 2s lagringsplass er tildelt, og det bemerkes at av de 256 GB er hele 249 GB tilgjengelig for deg å stappe med spill og lagre filer.

Sammenlignet med den originale Switch og OLED Switch, er dette faktisk en mye høyere prosentandel av brukbar lagringsplass, ettersom den originale konsollen hadde 32 GB lagringsplass og 27,8 GB faktisk plass, mens OLED hadde 64 GB lagringsplass og 58,9 GB brukbar plass. Dette viser at selv om Nintendo har utvidet OS-størrelsen med Switch 2, betyr den massive økningen i tilgjengelig lagringsplass at det vil ha en nesten ubetydelig effekt på den faktiske brukbare plassen din.