FTSE 100 bryter 10 000-grensen for første gang

FTSE 100-indeksen har passert 10 000 poeng for første gang i sin historie, noe som er en ny milepæl i begynnelsen av 2026 og kronen på verket for et sterkt år for det britiske aksjemarkedet. Indeksen klatret kortvarig over terskelen i den tidlige handelen, før den falt noe, noe som bekreftet at den psykologiske barrieren endelig var brutt.

Dette gjenspeiler en kraftig oppgang de siste 12 månedene, og FTSE 100-indeksen steg med mer enn 20 % i løpet av 2025. Oppgangen ble ledet an av tungvektsaksjer som Rolls-Royce, Melrose og Fresnillo, mens forsvars-, energi- og gruveselskaper også leverte sterke resultater i en situasjon med skiftende globale investeringsstrømmer.

FTSE 100 // Shutterstock

Oppgangen i London kom som følge av at de globale markedene nøt godt av forventningene om rentekutt, robust økonomisk vekst og fortsatt entusiasme rundt kunstig intelligens. Usikkerheten som handelsspenningene i USA skapte tidligere i år, fikk noen investorer til å diversifisere seg bort fra Wall Street og inn i relativt undervurderte markeder som Storbritannia.

Milepælen har symbolsk betydning for en referanseindeks som ble lansert i 1984 med en verdi på 1 000 poeng, og som lenge ble sett på som et alternativ til de amerikanske indeksene. Den internasjonale eksponeringen, der mange av bestanddelene genererer inntekter utenlands, har bidratt til å skjerme indeksen fra innenlandsk økonomisk press.

FTSEs oppgang styrket også de bredere europeiske markedene, der Stoxx 600 nådde rekordnivåer sammen med sterke råvare- og forsvarsaksjer, noe som understreket fornyet tillit til britiske aksjer etter flere år med underprestering.

Hva er FTSE 100?

FTSE 100 er Storbritannias viktigste børsindeks, som følger kursutviklingen til de 100 største selskapene som er notert på London Stock Exchange, målt etter markedsverdi. Indeksen ble opprettet i 1984 med en startverdi på 1000 poeng, og den er allment ansett som et barometer for det britiske aksjemarkedets helsetilstand, og på grunn av den internasjonale karakteren til mange av selskapene som inngår i indeksen, gjenspeiler den delvis globale økonomiske trender.