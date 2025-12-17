Fujian, Kinas tredje hangarskip og det mest kapable hittil, seilte nettopp gjennom Taiwan-stredet

HQ

Taiwans forsvarsdepartement sa at Kinas mest avanserte hangarskip, Fujian, seilte gjennom Taiwan-stredet denne uken, noe som markerer dets første passasje gjennom den følsomme vannveien siden det offisielt ble tatt i bruk i forrige måned.

Departementet sa at taiwanske styrker overvåket hangarskipet nøye da det seilte gjennom stredet på tirsdag, og offentliggjorde et kornete bilde av skipet til sjøs. Ingen fly var synlige på dekket. Kinas forsvarsdepartement ga ingen umiddelbar kommentar.

Beijing anser Taiwan som sitt territorium og sier at de har suverenitet over stredet, en viktig global skipsfartsrute. Taiwan og USA sier at vannveien er internasjonal. Taipei rapporterer om nesten daglig kinesisk militær aktivitet rundt øya, noe de ser på som en del av det pågående presset fra Beijing.

Fujian er Kinas tredje hangarskip og det mest kapable hittil. I motsetning til Kinas tidligere hangarskip har det et flatt flydekk og elektromagnetiske katapulter, noe som gjør det mulig å skyte opp tyngre og mer avanserte fly. President Xi Jinping deltok på seremonien da hangarskipet ble satt i drift i forrige måned.