Fulham nekter å delta i straffesparkkonkurransen, Arbeloa blir utvist og Málaga skyter mot et tomt mål

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Vennskapskampen mellom Málaga og Fulham på onsdag endte 2–2, og dermed ble Costa del Sol-trofeet, en oppvisningsturnering som spilles i august i Málaga, Spania, avsluttet uten en klar vinner, selv om det i de offisielle resultatene vil telle som en seier for Málaga CF, 2–2 og 1–0 på straffespark... fordi Fulham nektet å delta i straffesparkkonkurransen.

I kontrakten som ble utarbeidet av Málaga og undertegnet av Fulham, var det avtalt at det ikke skulle bli noen straffesparkkonkurranse dersom kampen endte uavgjort. Og Fulham ønsket ikke å bli lenger for en vennskapskamp som ble sjokkerende anspent da trener Álvaro Arbeloa, tidligere Real Madrid-trener, klaget på et straffespark tildelt Málaga på slutten av kampen som utlignet stillingen. Dommeren ga Arbeloa et direkte rødt kort etter det 90. minutt, og han forlot banen.

Etter noen minutter med forvirring forlot alle Fulham-spillerne banen, men supporterne ble skuffet fordi de hadde forventet å få se en straffesparkkonkurranse. Da han så situasjonen, tok Eneko Jauregi, som hadde scoret det forrige straffesparket som utlignet kampen, ballen og skjøt den inn i et tomt mål, til stor glede for fansen, som begynte å feire.