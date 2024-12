Fullskala replika av Altaïrs sverd er nå tilgjengelig for forhåndsbestilling

HQ

For de som elsker Assassin's Creed og alt som har med serien å gjøre, er vi glade for å kunne fortelle at en fantastisk, fullskala kopi av Altaïrs sverd nå er tilgjengelig for forhåndsbestilling - hvisdu har 249 pund til overs. Det er et vakkert stykke å henge på veggen eller å skremme bort uønskede gjester med. Sverdet er selvfølgelig uslipt, veier litt over en kilo og er nesten en meter langt. Levering er forventet i mai neste år, og du kan se et bilde av sverdet nedenfor.

Høres dette ut som noe du har lyst til å kjøpe?