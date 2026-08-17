Sport
Fullstendig medaljestatistikk for alle øvelser ved EM i vannidrett 2026
Storbritannia ledet med 14 gull, men Italia vant flest medaljer av alle.
HQ
EM i vannidrett 2026 i Paris ble avsluttet søndag 16. august, etter to uker med 76 konkurranser i svømming, åpnevannssvømming, kunstsvømming, stuping og høydiving, med Storbritannia i teten med 14 gullmedaljer, selv om Italia tok flest medaljer totalt – akkurat som ved friidretts-EM som ble avholdt samtidig – med 43, mens Tyskland og laget «Nøytrale utøvere B», bestående av russiske og hviterussiske utøvere, også tok 32 medaljer hver.
I 2026 kom Storbritannia tilbake til førsteplassen på medaljetabellen etter London 2016, mens Ungarn, som ledet tabellen i fjor etterfulgt av Spania og Hellas, havnet bak Italia og Tyskland, og Frankrike klarte å vinne fire gull, 15 totalt.
Dette er den fullstendige medaljetabellen for arrangementet:
- Storbritannia: 14 gull, 4 sølv, 8 bronse – 26 totalt
- Italia: 13 gull, 15 sølv, 15 bronse — 43 totalt
- Nøytrale utøvere B: 10 gull, 9 sølv, 13 bronse — 32 totalt
- Tyskland: 9 gull, 11 sølv, 12 bronse — 32 totalt
- Ungarn: 5 gull, 9 sølv, 3 bronse — 17 totalt
- Frankrike: 4 gull, 6 sølv, 5 bronse — 15 totalt
- Ukraina: 3 gull, 1 sølv, 3 bronse – 7 totalt
- Hellas: 3 gull, 1 sølv, 1 bronse — 5 totalt
- Romania: 3 gull, 0 sølv, 0 bronse — 3 totalt
- Nederland: 2 gull, 7 sølv, 1 bronse — 10 totalt
- Irland: 2 gull, 1 sølv, 2 bronse — 5 totalt
- Tsjekkia: 2 gull, 0 sølv, 0 bronse — 2 totalt
- Spania: 1 gull, 6 sølv, 4 bronse — 11 totalt
- Belgia: 1 gull, 1 sølv, 1 bronse — 3 totalt
- Nøytrale utøvere A: 1 gull, 1 sølv, 1 bronse — 3 totalt
- Sverige: 1 gull, 1 sølv, 1 bronse — 3 totalt
- Litauen: 1 gull, 1 sølv, 0 bronse — 2 totalt
- Polen: 1 gull, 0 sølv, 1 bronse — 2 totalt
- Sveits: 0 gull, 1 sølv, 1 bronse — 2 totalt
- Danmark: 0 gull, 1 sølv, 0 bronse — 1 totalt
- Portugal: 0 gull, 1 sølv, 0 bronse — 1 totalt
- Serbia: 0 gull, 1 sølv, 0 bronse — 1 totalt
- Østerrike: 0 gull, 0 sølv, 1 bronse — 1 totalt
- Kroatia: 0 gull, 0 sølv, 1 bronse — 1 totalt