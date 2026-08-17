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Sport

Fullstendig medaljestatistikk for alle øvelser ved EM i vannidrett 2026

Storbritannia ledet med 14 gull, men Italia vant flest medaljer av alle.

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EM i vannidrett 2026 i Paris ble avsluttet søndag 16. august, etter to uker med 76 konkurranser i svømming, åpnevannssvømming, kunstsvømming, stuping og høydiving, med Storbritannia i teten med 14 gullmedaljer, selv om Italia tok flest medaljer totalt – akkurat som ved friidretts-EM som ble avholdt samtidig – med 43, mens Tyskland og laget «Nøytrale utøvere B», bestående av russiske og hviterussiske utøvere, også tok 32 medaljer hver.

I 2026 kom Storbritannia tilbake til førsteplassen på medaljetabellen etter London 2016, mens Ungarn, som ledet tabellen i fjor etterfulgt av Spania og Hellas, havnet bak Italia og Tyskland, og Frankrike klarte å vinne fire gull, 15 totalt.

Dette er den fullstendige medaljetabellen for arrangementet:


  1. Storbritannia: 14 gull, 4 sølv, 8 bronse – 26 totalt

  2. Italia: 13 gull, 15 sølv, 15 bronse — 43 totalt

  3. Nøytrale utøvere B: 10 gull, 9 sølv, 13 bronse — 32 totalt

  4. Tyskland: 9 gull, 11 sølv, 12 bronse — 32 totalt

  5. Ungarn: 5 gull, 9 sølv, 3 bronse — 17 totalt

  6. Frankrike: 4 gull, 6 sølv, 5 bronse — 15 totalt

  7. Ukraina: 3 gull, 1 sølv, 3 bronse – 7 totalt

  8. Hellas: 3 gull, 1 sølv, 1 bronse — 5 totalt

  9. Romania: 3 gull, 0 sølv, 0 bronse — 3 totalt

  10. Nederland: 2 gull, 7 sølv, 1 bronse — 10 totalt

  11. Irland: 2 gull, 1 sølv, 2 bronse — 5 totalt

  12. Tsjekkia: 2 gull, 0 sølv, 0 bronse — 2 totalt

  13. Spania: 1 gull, 6 sølv, 4 bronse — 11 totalt

  14. Belgia: 1 gull, 1 sølv, 1 bronse — 3 totalt

  15. Nøytrale utøvere A: 1 gull, 1 sølv, 1 bronse — 3 totalt

  16. Sverige: 1 gull, 1 sølv, 1 bronse — 3 totalt

  17. Litauen: 1 gull, 1 sølv, 0 bronse — 2 totalt

  18. Polen: 1 gull, 0 sølv, 1 bronse — 2 totalt

  19. Sveits: 0 gull, 1 sølv, 1 bronse — 2 totalt

  20. Danmark: 0 gull, 1 sølv, 0 bronse — 1 totalt

  21. Portugal: 0 gull, 1 sølv, 0 bronse — 1 totalt

  22. Serbia: 0 gull, 1 sølv, 0 bronse — 1 totalt

  23. Østerrike: 0 gull, 0 sølv, 1 bronse — 1 totalt

  24. Kroatia: 0 gull, 0 sølv, 1 bronse — 1 totalt

Fullstendig medaljestatistikk for alle øvelser ved EM i vannidrett 2026
Vasiljevic Dimitrije / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

Sportsvømming


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