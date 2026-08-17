Fullstendig medaljestatistikk for alle øvelser ved EM i vannidrett 2026

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EM i vannidrett 2026 i Paris ble avsluttet søndag 16. august, etter to uker med 76 konkurranser i svømming, åpnevannssvømming, kunstsvømming, stuping og høydiving, med Storbritannia i teten med 14 gullmedaljer, selv om Italia tok flest medaljer totalt – akkurat som ved friidretts-EM som ble avholdt samtidig – med 43, mens Tyskland og laget «Nøytrale utøvere B», bestående av russiske og hviterussiske utøvere, også tok 32 medaljer hver.

I 2026 kom Storbritannia tilbake til førsteplassen på medaljetabellen etter London 2016, mens Ungarn, som ledet tabellen i fjor etterfulgt av Spania og Hellas, havnet bak Italia og Tyskland, og Frankrike klarte å vinne fire gull, 15 totalt.

Dette er den fullstendige medaljetabellen for arrangementet:



Storbritannia: 14 gull, 4 sølv, 8 bronse – 26 totalt

Italia: 13 gull, 15 sølv, 15 bronse — 43 totalt

Nøytrale utøvere B: 10 gull, 9 sølv, 13 bronse — 32 totalt

Tyskland: 9 gull, 11 sølv, 12 bronse — 32 totalt

Ungarn: 5 gull, 9 sølv, 3 bronse — 17 totalt

Frankrike: 4 gull, 6 sølv, 5 bronse — 15 totalt

Ukraina: 3 gull, 1 sølv, 3 bronse – 7 totalt

Hellas: 3 gull, 1 sølv, 1 bronse — 5 totalt

Romania: 3 gull, 0 sølv, 0 bronse — 3 totalt

Nederland: 2 gull, 7 sølv, 1 bronse — 10 totalt

Irland: 2 gull, 1 sølv, 2 bronse — 5 totalt

Tsjekkia: 2 gull, 0 sølv, 0 bronse — 2 totalt

Spania: 1 gull, 6 sølv, 4 bronse — 11 totalt

Belgia: 1 gull, 1 sølv, 1 bronse — 3 totalt

Nøytrale utøvere A: 1 gull, 1 sølv, 1 bronse — 3 totalt

Sverige: 1 gull, 1 sølv, 1 bronse — 3 totalt

Litauen: 1 gull, 1 sølv, 0 bronse — 2 totalt

Polen: 1 gull, 0 sølv, 1 bronse — 2 totalt

Sveits: 0 gull, 1 sølv, 1 bronse — 2 totalt

Danmark: 0 gull, 1 sølv, 0 bronse — 1 totalt

Portugal: 0 gull, 1 sølv, 0 bronse — 1 totalt

Serbia: 0 gull, 1 sølv, 0 bronse — 1 totalt

Østerrike: 0 gull, 0 sølv, 1 bronse — 1 totalt

Kroatia: 0 gull, 0 sølv, 1 bronse — 1 totalt

