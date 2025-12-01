Fullstendig spillerliste for Next Gen ATP Finals, årets beste spillere under 20 år

HQ

Next Gen ATP Finals, turneringen for de åtte beste spillerne under 20 år, har nå satt opp det endelige startfeltet, to uker før turneringen går av stabelen i Jeddah 17.-21. desember.

João Fonseca, brasilianeren som vant i fjor, trakk seg i siste øyeblikk på grunn av skade, så det endelige startfeltet består av :



Jakub Menšík (CZE), nummer 19 i verden



Learner Tien (USA), 28. plass i verden



Alexander Blockx (BEL), 115. plass i verden



Dino Prižmić (CRO), 127. plass i verden



Martín Landaluce (ESP), 135. plass i verden



Nicolai Budkov Kjær (NOR), nr. 1933 i verden



Nishesh Basavareddy (USA), 166. plass i verden



Rafael Jódar (ESP), 1967. plass i verden



For første gang siden turneringen ble introdusert i 2017, vil to spanjoler delta i konkurransen. Jódar var den siste som fikk turen til Saudi-Arabia på grunn av sin sene oppblomstring: Han var utenfor topp 900 i ATP, men vant tre ATP Challenger Tour-turneringer mellom august og november: Hersonissos 3 i Hellas og Lincoln og Charlottesville i USA).

Siden turneringen ble opprettet i 2017, har ingen spillere forsvart tittelen. Learner Tien nådde finalen i fjor, men tapte for Fonseca, som ble hyllet av ITF-sjefen som en spillertype som vil utfordre Alcaraz og Sinners dominans.

Tidligere vinnere, nå i tenniseliten, inkluderer Stefanos Tsitsipas i 2018, Jannik Sinner i 2018, Carlos Alcaraz i 2021 eller Brandon Nakashima i 2022 (og Álex de Miñaur var nummer to to ganger). Hvem tror du vinner Next-Gen ATP Finals i 2025?