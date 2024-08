Fumi Games avslører Mouse sin fulle tittel og viser frem mer fantastisk gameplay

HQ

Et av de mer interessante indiespillene som kommer til å debutere er uten tvil Fumi Games' Mouse. Denne actiontittelen er, som Cuphead, stylet for å ligne en tegneserie fra 1930-tallet, og nå har utvikleren ikke bare delt et nytt glimt av spillet, men også bekreftet dets offisielle og fulle navn.

Det vil nå for alltid være kjent som Mouse: P.I. For Hire. Når det gjelder hvordan og hvor tittelen har spiret fra, blir vi fortalt at hovedpersonen er kjent som Pepper, en gnager privatetterforsker som har fått i oppgave å ta på seg den kriminelle underverdenen i Mouseburg.

Den nye traileren viser videre hvordan Pepper vil bruke ulike våpen for å bekjempe den kriminelle trusselen på tvers av de mange forskjellige biomene, inkludert en Marina, Film Studio, Swamps, og Sewers.

Vi vet ennå ikke nøyaktig når Mouse: P.I. For Hire lanseres.