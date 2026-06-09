Fumito Ueda legger absolutt alt i Gen Atlas

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Fumito Ueda, den legendariske utvikleren bak Ico, Shadow of the Colossus og The Last Guardian, er ikke nødvendigvis det man kaller en rask arbeider. Ueda er svært klar over dette, og selv om han innrømmer at han gjerne skulle laget spill raskere, er han også en slave av visjonen sin, og i sitt kommende spill, Gen Atlas, har han lagt «absolutt alt» i det.

I et intervju med VGC sa Ueda at med et tiår mellom prosjektene sine, er han altfor klar over at hvert nye spill kan være et av hans siste. "Jeg er oppmerksom på det, men det gjelder hvert eneste spill og prosjekt jeg jobber med. Hver gang jeg lager noe, vet man aldri når eller om det blir et neste", sa han.

"Og det jeg mener med det, er at det har å gjøre med hvordan spillet, tittelen og opplevelsen oppfattes, hvor godt det rangeres eller selger, og man vet aldri om det blir en ny sjanse. Så jeg gir absolutt alt for hvert eneste prosjekt jeg har gjort til nå, og det er akkurat det samme jeg gjør med Gen Atlas også," fortsatte han.

Ueda skulle gjerne sett at spillet fikk gode anmeldelser og solgte godt, men når han er ferdig med et prosjekt, er det han ser mest etter om han er fornøyd med det eller ikke. Vi får se om det stemmer for Gen Atlas når spillet til slutt blir utgitt.