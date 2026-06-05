Fumito Uedas Project Robot omdøpt til Gen Atlas, viser actionfylt gameplay glimt på Summer Game Fest

Fumito Ueda går sci-fi for sitt nye spill på genDESIGN utgitt av Epic Games. Det visste vi, men det vi ikke visste var at den japanske skaperen (Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian) satt på de fremste radene i Dolby Theatre under den pågående Summer Game Fest Live, og at programleder Geoff Keighley skulle introdusere en helt ny trailer for prosjektet hans.

Project Robot er ikke lenger et kodenavn, men har nettopp blitt offisielt omdøpt til Gen Atlas, og videoen viste noen korte øyeblikk av faktisk spilling slik at spillerne kan få en idé om hva de kan forvente. Uedas varemerkestil kan sees i ensomheten, silhuettene, ørkenen og de gigantiske skapningene (golems eller mechs), men dette spillet virker også actionfylt, med forskjellige typer tredjepersonsskyting i tillegg til den vanlige blandingen.

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Gen Atlas er bygget på Unreal Engine 5 og vil bli utgitt på PC via Epic Games Store, PS5 og Xbox Series.