FunCom avslÃ¸rer Dune: Spice Wars

Norske FunCom har ikke akkurat lagt skjul på at de har jobbet på hemmelige spill en god stund, og i natt fikk vi altså vite at turen blant annet går til Frank Herbert sitt sandfylte univers.

Dune: Spice Wars er i kjent stil et 4X-strategispill FunCom lager sammen med Northgard-utviklerne i Shiro Games, og skal bli tilgjengelig som Early Access tidlig neste år. Med tanke på de to sin historie bør det ikke overraske at vi her kan velge mellom en rekke ulike fraksjoner (inkludert House Atreides og House Harkonnen) og har flere måter å vinne over de andre på Arrakis. Blant annet er det mulig å legge et stort fokus på spionasje, økonomisk overvelde, sabotasje og/eller full krig samtidig som du sender ut ornithopters på leting etter nye steder og ressurser.