Funcom kjøper rettighetene til Conan, Mutant Year Zero og mer

Etter noen røffe år virket det som om Funcom begynte å få en opptur igjen med spill som Conan Exiles, Mutant Year Zero: Road to Eden og et par andre gode spill, så man kan forstå det norske selskapets avgjørelse som ble annonsert i dag.

Funcom kan nemlig fortelle at de har skaffet seg rettighetene til både Conan the Barbarian, Mutant Year Zero, Solomon Kane, Dark Agnes, Kull of Atlantis, Kult og et par andre IP (intellectual property)-er ved å ha kjøpt opp Cabinet Group. Alle disse vil samles under et nytt studio kalt Heroic Signatures, men det betyr ikke nødvendigvis at vi bare får se spill basert på franchisene. Pressemeldingen gjør det fullstendig klart at de ønsker å utforske all type media, så regn med å både se spill, filmer, tv-serier, leker og hva det måtte være. Spill står selvsagt uansett i fokus, så allerede nå kan de avsløre at arbeidet med et nytt spill som skal samle flere av karakterene til Robert E. Howard.