Funcom "vurderte å legge Dune: Awakening 100 år før bøkene" før de bestemte seg for en alternativ tidslinje

Hvis du har fulgt med på Dune: Awakening i det siste, vil du være kjent med at spillet er en helt unik Dune opplevelse, siden det foregår i en alternativ tidslinje der Paul Atriedes aldri ble født. Dette gjør det mulig for utvikleren Funcom å leke med fortellingen på måter som ellers ikke ville vært mulig, men det var ikke alltid slik det skulle være.

Da jeg snakket med Joel Bylos, Funcoms kreative sjef og kreative direktør på Dune: Awakening, fortalte han meg at de en gang utforsket å plassere spillet i fortiden og til og med langt inn i fremtiden.

"Så vi utforsket mange ideer, ikke sant?" sa Bylos "Vi visste at vi ønsket å ha universets politikk. Vi visste på en måte at vi ville ha fraksjoner på planeten, som Harkonnen og Atreides. Det finnes ingen tidslinje der de eksisterer på planeten. Det er noen timer mens Harkonnen ødelegger Atreides, men ellers er det ingen virkelig tidslinje. Så vi så på det og lurte på hvordan vi skulle få alle disse faktorene til å falle på plass.

"Og vi så på å legge det 100 år før bøkene. Vi så på å legge den langt inn i fremtiden, i tiden til gudekeiseren av Dune ... og til slutt landet vi på: Hva om Jessica hadde fått en jente i stedet for en gutt? Fordi det forandrer alt. Det gjør at vi kan holde karakterene som dør i disse kampene i live, slik at du kan møte dem i spillet. Det gir oss muligheten til å la spilleren påvirke ting på en sterkere måte. Og det betyr også at folk som har lest bøkene eller sett filmen, nå har noe nytt å utforske. Det er ikke bare Dune som de kjenner, som for å være ærlig allerede har blitt gjort mye bedre enn jeg noen gang kunne gjort det. Så det er ikke noe poeng i å kopiere det."

Når det gjelder inspirasjonen fra Dune: Awakening, fortalte Bylos meg også at Funcom fokuserte på de tre første hovedbøkene, og ikke den videre historien, som fort blir ganske merkelig.

"Så vi betraktet de tre første som en slags kjernekilde for spillet. Så det er Dune, Dune Messiah og Children of Dune. Og så har vi tatt alt det Brian gjorde som bakgrunn for disse også. Så elementer av det sniker seg også inn. Og vi nevner karakterer fra de bøkene. Og så er det selvfølgelig bare det større universet. Så vi ser på ting. Men det er for det meste de tre, og det er det jeg sier til teamet at er vår primære kilde."

For mer om Dune: Awakening og et dypdykk i den merkelige historien i Frank Herberts sci-fi-epos, sjekk ut hele intervjuet med Bylos nedenfor.