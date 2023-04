Funko Fusion kombinerer alle slags franchiser i et helt nytt spill

Funko Pop figurer har eksistert i mange år, og det har vært gjort forsøk på å lage videospill basert på konseptet, men Funko Fusion ser ut til å være det desidert mest ambisiøse så langt.

Det utvikles av 10:10 Games, som lover at vi får møte figurer fra "Jurassic World, Back to the Future, The Umbrella Academy, The Thing, Child's Play 2, Masters of the Universe og andre storfilmer". Arthur Parsons, 10:10 Games' designdirektør og medgrunnlegger hadde dette å si i pressemeldingen:

"Det er utrolig spennende å kunne vise alle hva teamet her på 10:10 Games har holdt på med. Å utnytte de utrolige egenskapene vi har blitt betrodd av våre partnere hos Universal Games og Digital Platforms, og bringe dem sammen til en spillopplevelse som er utrolig morsom, overraskende, autentisk og feirer fandom som aldri før, alt opplevd gjennom en Funko-linse."

Ingen andre formater enn PC og "konsoller" er bekreftet ennå, men spillet vil bli utgitt neste år, og vi har både den første traileren og et utvalg skjermbilder nedenfor.

Hva synes du om ideen med en vill franchise-mix-up som dette?