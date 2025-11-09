Funko går en usikker fremtid i møte etter bratt salgsnedgang

HQ

Det har vært et tøft år for den amerikanske leketøysprodusenten Funko, som i sin siste kvartalsrapport kunngjorde at det er betydelig usikkerhet knyttet til selskapets evne til å fortsette driften de neste tolv månedene. Bare i løpet av det siste (tredje) kvartalet har det globale salget av samlefigurer gått ned med nesten 15 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Nedgangen er spesielt tydelig i det amerikanske markedet, der salget falt med 20 % i løpet av perioden. Dette skjer samtidig som Funkos gjeld har økt kraftig og nå beløper seg til mer enn 240 millioner dollar - 60 millioner dollar mer enn ved inngangen til året.

De underliggende faktorene bak problemene er flere: overproduksjon, redusert kjøpsvilje blant samlere, økte tariffer og kostnader, samt tilbakeholdenhet fra forhandlerne. Til tross for utfordringene peker selskapet likevel på enkelte lyspunkter - blant annet lanseringen av nye produkter og arbeidet med å ekspandere til nye territorier.

Samler du på Funko?