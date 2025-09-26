Funko presenterer de nye figurene av Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle

Den første filmen i trilogien som vil avslutte historien om Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle, imponerer mainstream-markeder over hele verden, og har allerede spilt inn over 560 millioner dollar per i dag (ifølge Box Office Mojo). Publikum har selvfølgelig omfavnet feberen for Tanjiro Kamado og hans venner (og fiender) og er på utkikk etter alle slags merchandising. Og hvis du er en fan av å samle på Funko-figurer, kommer du til å elske dette.

HQ

The Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle-serien av Funko-figurer er nå tilgjengelig, en samling som inkluderer fire Pop! figurer, bestående av Akaza, Smiling Nezuko Kamado, Nezuko Kamado in Demonic Form, Chachamaru og Doma. Det finnes også to Pop! nøkkelringmodeller (Akaza og Tanjiro Flash Dancing), og en spesiell "Pop! Poster"-figur av Tanjiro Kamado, som danner et diorama med figuren.

Dette er en annonse:

Pop! figurene er priset til 13 euro, mens Pop! nøkkelringene koster 5 euro. Tanjiro Pop! Poster-figuren vil være i butikkene for 25 euro.

Skal du få tak i kolleksjonen for å feire lanseringen av Infinity Castle?

Dette er en annonse: