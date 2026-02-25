Funko skal skape nye TV- og filmprosjekter med AI-aktivert underholdningsselskap

HQ

Hvis du hadde hørt ryktene og trodde Funko kanskje ikke var på det mest sikre stedet økonomisk, så ser det ut til at vi har gått glipp av et triks, ettersom merkevaren er trygg nok til å inngå en ny film- og TV-avtale for å produsere flere prosjekter basert på de sjelløse samlefigurene.

Ifølge Variety ser Funkos nye avtale at de samarbeider med Rideback, produksjonsselskapet bak Lego Movie-franchisen og Netflix' versjon av Avatar: The Last Airbender. Det samarbeider også med AI-aktivert underholdningsselskap Spuree. De skal lage animerte, hybride og live-action-serier og filmer med og uten manus.

Denne avtalen er "designet for å låse opp nye historiefortellingsmuligheter forankret i Funkos globalt anerkjente merkevarer og dype fanengasjement, samtidig som vi bygger skalerbare franchiser som kan leve på tvers av skjermer, plattformer og andre forbrukerkontaktpunkter", ifølge Funkos nye partnere.

"Funko står i sentrum av fankulturen og forvandler øyeblikkene folk elsker til samleobjekter, med mer enn én milliard produkter i hendene på fans over hele verden," sier Josh Simon, administrerende direktør i Funko. "Ridebacks enestående evne til å forvandle elskede leker og figurer - som Lego og 'Lilo & Stitch' - til ekspansive, følelsesmessige historier gjør dem til en ideell partner. Sammen med Spuree gleder vi oss til å åpne et nytt kapittel av historiefortelling for Funko-fans over hele verden."</em>

Det er ingen spesifikke prosjektdetaljer ennå, da disse forventes å komme med tiden. En Funko-film har vært under utvikling i mange år hos Warner Bros. men har aldri kommet lenger enn det.