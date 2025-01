Funn av antikke mynter i en nederlandsk åker avslører romersk krigsbytte

HQ

Et oppsiktsvekkende funn på et nederlandsk jorde har avdekket en skatt av 44 gullmynter, som eksperter mener er krigsbytte fra den tidlige romerske erobringen av Britannia. Myntene, som ble preget under den keltiske kongen Cunobelinus' styre, ble funnet sammen med hundrevis av romerske mynter av to amatørarkeologer i Bunnik, i nærheten av Utrecht. Myntskatten, som kan dateres til rundt år 43 e.Kr., inneholder både romerske og britiske statere, noe som gir verdifull innsikt i perioden med romerske militære felttog. Forskerne mener at myntene sannsynligvis ble gravd ned av en romersk soldat, muligens som en del av en militær utbetaling. Funnet markerer et gjennombrudd i forståelsen av den romerske invasjonen og bidrar til den historiske dokumentasjonen fra denne tiden. Gullmyntene er nå utstilt på Nasjonalmuseet for antikviteter i Leiden.

National Museum of Antiquities in Leiden

