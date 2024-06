Furiosa: A Mad Max Saga skuespiller må minne folk på at filmer ikke er ekte

HQ

Tilsynelatende har ikke alle foreldre fortalt dem at "det er bare en film" da de vokste opp, og nå tror de at skuespillerne egentlig er karakterene deres i filmene. Nathan Jones, skuespilleren bak karakteren Rictus Erectus i Furiosa: A Mad Max Saga, har nylig fått kritikk fra seerne for karakterens handlinger.

I filmen insinueres det at Rictus er betatt av barnet Furiosa, noe som er veldig ekkelt, men som også føles passende for den merkelige sønnen til Immortan Joe. Han gjør ikke noe mot Furiosa, men det har likevel ikke hindret påstått trakassering fra å finne veien til Jones' DM-er.

Jones tok opp saken i et Facebook-innlegg, der han skrev følgende: "Jeg har lagt merke til noen få spørsmål og private meldinger om min rolle i Mad Max: Furiosa, spesielt angående en scene med den unge Furiosa. Dette er et svært følsomt tema, og jeg vil understreke at det dreier seg om en fiktiv karakter. Detaljene kan være ubehagelige, og som skuespiller er det min jobb å portrettere en karakter basert på den instruksjonen og det manuset jeg har fått. Jeg setter pris på deres forståelse og støtte når det gjelder å skille mellom fiksjon og virkelighet."

Det er forbløffende at dette i det hele tatt skjer, og selv om vi har sett folk hate karakterer voldsomt før, bør det aldri gå over grensen til å trakassere den virkelige personen bak karakteren. Bli voksne, folkens.

