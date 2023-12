Furiosa: A Mad Max Saga-trailer bytter ut Charlize Theron og Tom Hardy med Anya-Taylor Joy og Chris Hemsworth

Ryktene om at George Miller skulle lage en prequel til Mad Max: Fury Road begynte å gå for sju år siden, så vi har ventet lenge på å se hvordan en yngre Furiosa (spilt av Charlize Theron i 2015) klarte å overleve de første årene under Warlord Dementus' kontroll. La oss bare si at hun måtte kjempe for det.

George Miller og gjengen har nemlig delt den første traileren til det som heter Furiosa: A Mad Max Saga, og den gjør det helt klart at Anya-Taylor Joys hovedrollefigur er enda tøffere enn Peach i The Super Mario Bros. Movie. Det må hun være, for Dementus går til krig mot Chris Hemsworths The Immortan Joe. Dette ser ut til å føre til noen helt vanvittige bilkamper i likhet med Fury Road, noen tilbakeblikk på barndommen hennes og åpenbart hvordan hun mistet venstrearmen.

Furiosa: A Mad Max Saga har premiere 22. mai 2024 hvis alt går som planlagt.