Furiosa kommer på Max den 16. august

HQ

Til tross for at Furiosa: A Mad Max Saga er en film av høy kvalitet, nådde den ikke opp i popularitet og billettinntekter på kino. Men etter at den har gått gjennom salgs- og utleieformatet på strømmeplattformer, ser det ut til at den har klart å komme seg litt, og Max-abonnenter vil snart få muligheten til å se den uten ekstra kostnad.

Furiosa: A Mad Max Saga kommer til Max den 16. august. De av dere som ennå ikke har sett Anya Taylor-Joy spille den unge versjonen av Furiosa spilt av Charlize Theron i Mad Max: Fury Road, anbefaler vi at dere sparer et par timer neste helg til det. Du vil takke oss senere.

Hvis du fortsatt ikke vet hva filmen handler om, kan du lese sammendraget nedenfor:

"Mens verden kollapser, blir den unge Furiosa bortført fra De mange mødres grønne sted og faller i hendene på en stor horde motorsyklister ledet av krigsherren Dementus. På sin reise gjennom ødemarken snubler de over Citadellet, som ledes av Den udødelige Joe. Furiosa må overvinne mange prøvelser mens hun samler midler for å finne en vei hjem, samtidig som de to tyrannene kjemper om makten."