Furiosa mister momentum på kino - gjør det dårligere enn forventet

Drivstofftanken for George Millers siste kapittel i Mad Max -sagaen ser ut til å være nesten tom. Billettinntektene er skuffende, og totalt har den postapokalyptiske filmen bare klart å tjene inn 114 millioner dollar i billettinntekter (takk, Box Office Mojo), noe som på papiret høres ganske bra ut, men som er langt under det som var forventet av den.

Det er verdt å ta i betraktning filmens betydelige budsjett på 168 millioner dollar, som ikke engang inkluderer markedsføringskostnadene, og som igjen tegner et ganske dystert bilde for Furiosa akkurat nå, ettersom det ikke ser ut til at den engang vil være i nærheten av å få tilbake produksjonskostnadene.

Har du sett Furiosa: A Mad Max Saga, og hvorfor tror du publikum ikke strømmer til for å se den?