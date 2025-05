Furukawa: Switch-maskinvaren er utilstrekkelig for nye spill

HQ

At maskinvaren i Nintendo Switch synger på siste verset er noe de fleste av oss har vært klar over en stund, til tross for at det har kommet noen imponerende porteringer, som Doom. Det er ingen tvil om at litt for mange spill de siste årene, selv fra Nintendo selv, har vært plaget av en ganske dårlig bildefrekvens.

Dette problemet ble nylig kommentert av Nintendos toppsjef, Shuntaro Furukawa, under en Q&A med investorer, der han sa at den originale Switch ikke lenger er kraftig nok til å håndtere moderne spill. Han understreket at spill som Mario Kart World og Donkey Kong Bananza krever mer ytelse, noe den nåværende konsollen rett og slett ikke kan tilby.

"Vi mener at Mario Kart World og Donkey Kong Bananza byr på nye spillopplevelser som ikke kan realiseres på Nintendo Switch"

Synes du Switch er for svak?