Fury vs. Usyk 2: Hva som står på spill og hvordan du ser årets mest spennende boksekamp

Den etterlengtede returkampen mellom britiske Tyson Fury (36 år) og ukrainske Oleksandr Usyk (37 år) finner sted denne lørdagen i Riyadh. Fury, kjent som The Gypsy King, var World Boxing Councils (WBC) tungvektsmester da de to bokset sin første kamp i februar 17. Usyk var den forente WBA-, IBF- og WBO-mesteren i tungvekt.

Vinneren av kampen ville arve rivalenes titler og bli den første ubestridte tungvektsmesteren på 24 år, med alle beltene fra de fire største sanksjoneringsorganene. Og vinneren var ukraineren Oleksandr Usyk, kjent som The Cat - til tross for at han ble tvunget til å gi fra seg IBF-tittelen en måned senere.

Den første kampen mellom Tyson Fury og Oleksandr Usyk innebar det første nederlaget i Tyson Furys karriere. Han hadde vunnet 34 kamper tidligere. Usyk har vunnet alle sine 21 kamper. Usyk vant kampen på delt poengdeling etter 12 runder. I den niende runden slo Usyk Fury i bakken, men ble "reddet av klokken".

To dommere ga seieren til ukraineren, 115-112 og 114-113, mens de to andre dommerne ga 114-113 til Fury.

Hvor og når kan du se Fury vs. Usyk II?

Det vil være åtte boksekamper på underkortet lørdag 21. desember, med start kl. 17:00 CET (sentraleuropeisk tid), en time mindre i Storbritannia.

Kampen mellom Fury og Usyk er planlagt å finne sted kl. 23:00 CET (sentraleuropeisk tid), en time mindre i Storbritannia.

I Storbritannia vil du kunne se den på Sky Sports Box Office. Internasjonalt vil den bli sendt direkte på DAZN.

Vil Oleksandr Usyk forsvare sine WBC-, WBO- og WBA-titler i tungvekt? Vil Fury få sin hevn? Vinneren får de tre titlene, med unntak av IBF-tittelen i tungvekt, som for øyeblikket innehas av Daniel Dubois.