Derfor har ikke Star Wars: Galactic Racer en åpen verden

Mario Kart 8 Deluxe var et nesten perfekt gokartspill med utrolig mye innhold som også var gjennomgående godt laget, toppet med suveren spillopplevelse. Dette har gjort det til det femte mest solgte spillet gjennom tidene, med et salg på nesten 80 millioner eksemplarer.

Det var selvsagt ingen enkel oppgave å følge opp dette, og Nintendo ville, sin vane tro, by på noe nytt - og valgte en åpen verden i Mario Kart World. Et spill som definitivt også er bra, men konsensus ser ut til å være at det ikke helt kan måle seg med forgjengeren.

Å lage et racingspill i en åpen verden har mange fordeler og muligheter, men også flere utfordringer. Da Fuse Games (grunnlagt av veteraner fra det britiske racingspesialiststudioet Criterion) bestemte seg for å satse på et racingspill med Star Wars-tema, valgte de å gi avkall på den åpne verdenen til fordel for definerte baner.

I et intervju med IGN forklarer kreativ direktør Kieran Crimmins hvorfor de valgte denne veien, og sier at åpne spillverdener gir for mye frihet og for mange alternativer, noe som gjør det vanskelig å virkelig fordype seg i banene og spillsystemene på et ekspertnivå :

"Grunnen til at vi er en banebasert racer, er at vi ønsket å ha en spillbarhetsløype som utvides over tid. Alle fordelene folk lærer seg på banene, jo mer de spiller, jo mer de lærer seg håndteringen, og jo bedre de blir kjent med dem, i stedet for bare å få et stort koldtbord av en ting, som er en litt annen type "lek med lekene"-opplevelse."

Crimmins mener at det er takket være de dedikerte banene du kan kjøre på, hvor det er din evne til å lære dem nøye og mestre teknikken, som gjør at spillet føles så tett som det gjør:

"Dette er høy konsekvens, høy action, høy spillbarhet og noe som skaper spillerhistorier som du ikke ville ha sett i andre spill. Og jeg tror ikke vi kunne gjort det hvis vi hadde gått inn og sagt: "Ok, vi skal også gjøre denne åpne verdenen. Det er et helt sett med andre utfordringer."

Star Wars: Galactic Racer vil bli utgitt senere i år på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X, med en eksakt dato som ennå ikke er bekreftet. I forrige uke ble det sluppet en skikkelig spilltrailer for spillet, og hvis du gikk glipp av den da eller bare vil friske opp minnet, kan du sjekke den ut nedenfor.

