Fusjonen mellom Honda og Nissan blir ikke lenger gjennomført

Det har en stund vært planer om at Honda og Nissan skulle slå seg sammen og bli ett stort bilproduserende gigantselskap. Dette vil imidlertid ikke lenger være tilfelle, ettersom fusjonen har blitt avblåst og den tidligere avtalen som ble signert også er avsluttet.

Dette ble bekreftet i en pressemelding der Nissan skriver "Begge selskapene konkluderte med at det ville være mest hensiktsmessig å avslutte diskusjonene og avslutte [intensjonsavtalen] for å prioritere rask beslutningstaking og gjennomføring av ledelsestiltak i et stadig mer volatilt markedsmiljø på vei inn i elektrifiseringens tidsalder."

Med denne beslutningen i bakhodet vil de to selskapene i stedet samarbeide som en del av et strategisk partnerskap som håper å forbedre deres intelligens og elektriske kjøretøy.

Det skal sies at med denne sammenslåingen, som er død i vannet, har også håpet om et trepartssamarbeid mellom Nissan, Honda og Mitsubishi gått i vasken. Sistnevnte selskap er eid av Nissan, noe som betyr at nå som fusjonen ikke lenger blir noe av, må også Honda og Mitsubishi nøye seg med å være partnere.

