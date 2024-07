Futurama får en første titt på sesong 12 i en ny trailer

HQ

Etter en lang pause og tilsynelatende slutt for godt, kom Futurama tilbake til oss i fjor sommer, med alle de originale stemmeskuespillerne tilbake. Nå, et år senere, har vi fått vår første titt på neste sesong.

Selv om det kan forvirre fansen at dette er sesong 12 og ikke sesong 9, skyldes begrunnelsen bak den forskjellige nummereringen at de siste originale sesongene ble ansett som 7,8,9 og 10, noe som førte til at den første nye sesongen i fjor ble sesong 11.

Sesong 12 lanseres på Hulu den 29. juli i USA. Her over dammen vil vi kunne se den på Disney+.

Hva synes du om Futuramas gjenopplivning?