Futurama kommer tilbake i september i et binge-verdig format

Gode nyheter, alle sammen! Hulu har kunngjort at Futurama snart kommer tilbake for sin 13. sesong. Streameren har satt en dato for retur, og dette er 15. september (sannsynligvis 16. september for oss i Norge), med det satt til å komme på Disney+.

Det er uklart nøyaktig hva vi kan forvente oss av de neste episodene, ettersom de ulike teaserbildene viser at det vil være mange kaotiske og unike eventyr i vente. Men det vi vet er at den vil komme i et annet format enn den 12. sesongen, ettersom alle episodene vil bli tilgjengelige på én gang på premieredagen, i stedet for å debutere med en ny episode hver uke i flere måneder.

Kommer du til å se Futurama igjen i september?