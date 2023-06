Futurama ser like sprø ut som før i sesong 11-trailer

HQ

Det er mindre enn en måned til Futurama gjenopplives for en ellevte sesong på Disney+. Dette må selvsagt feires, og jeg har akkurat det som skal til for å gjøre det med stil.

Hulu har gitt oss den første traileren for Futurama sin kommende ellevte sesong, og det er ingen tvil om at dette er den samme serien som millioner fortsetter å elske og selskaper liker å kansellere. Jeg sier imidlertid ikke at vi får akkurat det samme, for disse ti episodene vil inneholde COVID-19-referanser, noen gode, gammeldagse kanselleringssvitser og mer.