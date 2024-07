Futurama: Sesong 12 - Episode 1 - 6

Jeg skrev aldri dette i min fullstendige anmeldelse av den 11. sesongen Futurama, men den rebooten endte med en av de absolutt beste Futurama-episodene i manns minne. "All the Way Down" var klassisk old-school Futurama, som var like tankevekkende som den var gripende. Etter så mange bommerter, med COVID-episoden "Rage Against the Vaccine" som en av de verste Futurama-episodene i historien, føltes det som om Planet Express -mannskapet endelig hadde styrt skuta hjem igjen.

Nå som sesong 12 har landet, er vi imidlertid tilbake til den nervøse innledningsfasen fra 11. sesong. Flyten, gnisten og intelligensen i serien er ikke helt der den burde være, slik den vanligvis er. Det er noe med historiefortellingen og dialogen som føles ujevn og uplanlagt. Futurama får meg vanligvis til å vri meg av latter, men nå er jeg mer vant til lett fnising og undertrykte glis. Det føles som om den er fanget i 2020-tallet og ikke utnytter 3000-tallets galskap til sitt fulle potensial. Denne reimaginasjonen av Futurama gløder noen ganger av ekte livstegn, noen ganger rykker det litt i den urovekkende post-mortem-måten, men oftere enn ikke sliter den.

Den blir imidlertid gradvis bedre, akkurat som tilfellet var med den 11. sesongen. Det blir litt rappere, litt morsommere, litt mer selvsikkert i det lange løp. Etter 12 sesonger er det fortsatt beundringsverdig at disse karakterene fra fremtiden fortsatt fortryller med sin stahet og dumhet, selv om dynamikken deres ikke er like overbevisende som den en gang var. Bender og Professor Farnsworth (og hans tåpelige oppfinnelser) bærer fortsatt serien for meg, mens karakterer som Leela og Fry stort sett kommer i bakgrunnen. Denne gangen utforsker serieskaperne NFTs unødvendig innviklede natur, sjalu chatbots og romvesener som liker å torturere mennesker med Squid Game-lignende dødsleker. Det er en del å le av, selv om man egentlig ikke blir like overrasket over historiene lenger, ettersom det meste som fortelles her føles ganske forventet og forutsigbart.

Vi får se hva som skjer etter den sjette episodens store cliffhanger, som markerte slutten på min forhåndsvisning. Det er totalt 10 episoder i sesong 12, og det er fortsatt all verdens potensial for å avslutte også denne sesongen med et brak. Tør jeg håpe på en ny "All the Way Down"? Hvis forfatterne presser seg selv til å være litt mer kreative med sci-fi-konseptene sine og tør å utfordre med humoren, kan Futurama meget vel fortsette å være et av de monumentale høydepunktene i den animerte komediesjangeren. Foreløpig er den for trygg, derav min terningkast 6, men jeg vil vente og se hva resten av sesongen har å by på før jeg gir en full analyse av sesong 12.

Dette er en annonse: