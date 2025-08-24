Futurama sesong 13 har premiere i september på Disney+

Om tre uker har den trettende sesongen av den elskede komedieserien Futurama, skapt av The Simpsons-mastermind Matt Groening, premiere. Den nye sesongen lanseres på Disney+ i USA den 15. september, mens internasjonale fans må vente en dag ekstra for å gjenforenes med Fry og gjengen.

Sesongen vil bestå av ti episoder, som alle slippes på Disney+ i USA den 15. september. Det gjenstår å se om Disney vil gjøre det samme i resten av verden, eller om de planlegger ukentlige utgivelser.

Uansett, for å hjelpe fansen med å bli hyped før premieren, har Hulu gitt ut en helt ny trailer fullpakket med showets varemerke kaos. Du kan se den nedenfor. Slik erter Hulu den kommende sesongen :

"Bender herjer ute av kontroll! En vulkan er i ferd med å eksplodere! Fry konfronterer en rival om Leelas kjærlighet! Og Dr. Zoidberg stiger opp til himmelen?! Spenningen kan bli for mye! Du er advart ... det er en helt ny sesong av Futurama!"

Kommer du til å se på?