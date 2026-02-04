Future Knight det nye "LCD Neo-Retro"-spillet fra Aeternum Games Studios og Studio Koba

Vi fortalte deg nylig om det nye partnerskapet mellom Aeternum Games Studio og Studio Kobe, to giganter i videospillindustrien i Spania. I dag kan vi endelig avsløre frukten av dette partnerskapet: Future Knight.

Dette spillet, med en kunstnerisk stil kalt "LCD Neo-Retro" som fans av 80-tallet vil elske, er fullpakket med action i et format som ligner på "Game & Watch". Med ordene fra utviklerne selv: "Future Knight er annerledes. Det er rart. Det er ren nostalgi. Vi håper du liker det like mye som vi likte å lage det."

Det som gjør Future Knight spesielt, er kampsystemet som er basert på samtidig koreografi

av to karakterer. Spillerne må veksle mellom Future Knight og

Two More for å skape en "dødelig dans":





Future Knight: Tilbyr ildkraft med kvantepistolen "Techno Blaster" og nærkampangrep.



Two More: Gir ekstrem mobilitet, slik at du kan klatre over vegger, utføre supersprang og snike deg inn i trange rom. Samarbeid er avgjørende: Future Knight gjenvinner helse når du bruker Two More, og omvendt, noe som tvinger spilleren til å mestre synergiene



Dette er utvilsomt en iøynefallende tittel som kan bli et av de spillene som skiller seg ut fra mengden takket være sin unike kunstneriske visjon. Spillet vil være tilgjengelig på PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 5 og Xbox Series X/S.

Du kan se traileren her :

