Fysiker og akustiker krangler om Dunes dunkere

Det er blitt ganske vanlig å se folk plukke fra hverandre elementer i science fiction-filmer for å undersøke om noen av ideene deres har hold i virkeligheten. Nå er det nettopp dette som har skjedd på Dune: Part Two. Fysikeren Neil deGrasse Tyson har nemlig uttalt seg på The Late Show with Stephen Colbert og slått fast at thumperne som brukes til å tiltrekke seg sandormer, i bunn og grunn ikke vil fungere.

I showet gjorde han reklame for sin nye bok To Infinity and Beyond, en bok som tar for seg ulike filmer og påpeker vitenskapelige feil ved dem, og han nevnte at thumpers ikke ville fungert i Dune verden.

Som Feature First har lagt merke til, uttalte Tyson: "Du kan ikke dunke i sand, hvis du gjør dette med sand [slår med neven] er det ingen andre som hører det... de har en orm som går rett og fort, nei, det er ikke slik fysikk fungerer, de må krølle seg."

Dette har imidlertid ført til at en akustiker har uttalt seg om saken. Periodic Audio En akustiker, kjent som produsent av amerikanske hi-fi-produkter, har uttalt seg på X og legger til: "Akustiker her. Han tar feil. Lydens hastighet i sand er ca. 1626 m/s, ca. 5 ganger så høy som i luft. Lyd beveger seg perfekt gjennom sand."

Denne påstanden har til og med blitt støttet med en lenke til en forskningsartikkel publisert av National Library of Medicine, noe som reiser spørsmålet om hvem som egentlig har rett?