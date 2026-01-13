Fysisk Nintendo Switch 2-utgave av Sonic Racing: Crossworlds lanseres i mars

HQ

Av en eller annen grunn har fysiske samlere vært utsultet siden Nintendo Switch 2 -æraen begynte. Med introduksjonen av Game-Key Cards valgte mange utgivere bort komplette fysiske kassetter og ga i stedet bare koder eller måter å låse opp digitale utgaver av spillene sine på, til tross for at de likevel tilbød boksutgaver...

For Sega og den siste suksessen, Sonic Racing: Crossworlds, har dette til en viss grad vært tilfelle, ettersom spillet ble lansert på Nintendo Switch 2 (senere enn de andre plattformene av en eller annen grunn også) utelukkende i form av en digital utgave, men med forbehold om at det etter hvert også ville få en fysisk versjon.

Det er uklart hvorfor det har tatt så lang tid å få en fysisk versjon av spillet på plattformen, men den gode nyheten er at den snart er her, for den 26. mars kommer den, og vil by på en utgave som i sin helhet er tilgjengelig på kassetten. Huzzah!

Denne fysiske utgaven vil sette fans tilbake £ 64.99 (samme pris som den digitale versjonen på Switch 2), men vil uten tvil fange oppmerksomheten til fysiske samlere.

