Fysiske forhandlere er ikke lenger relevante, ifølge tidligere senior visepresident i PlayStation

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Debatten om fysiske versus digitale spill på konsoll vil trolig pågå helt frem til og utover 2028, når Sony slutter å produsere plater til sine PlayStation-utgivelser. En person som er fullstendig overbevist om at vi ikke vil trenge fysiske eksemplarer av spill i nær fremtid, er Gordon Thornton, en tidligere PlayStation-veteran med 18 år i selskapet, som var SVP for den globale direkte-til-forbruker-virksomheten. Han får æren for å ha gjort PlayStation Store til det den er i dag, og selvfølgelig vil han støtte sitt «barn».

I et intervju med Insider Gaming forklarte Thornton hvorfor han mener at Sony er klar til å satse på en fremtid med utelukkende digitale spill:

«Motviljen mot å ta i bruk digitale spill og betydningen av fysiske forhandlere har naturlig nok avtatt. I store markeder som Vest-Europa og USA har tradisjonell spillingen fra sofaen flyttet seg til nettet, der spillerne kobler seg til fra hjemmene sine. Videre har hyppige digitale salg og kampanjer ført til at forbrukerne venter på det rette prisfallet på digitale spill før de kjøper et spill til seg selv. Alt dette gjør det digitale attraktivt for spillerne, i større grad enn den generelle appellen som fysiske spill gir, som for eksempel deling av plater.»

Dessuten tror ikke Thornton at prisene vil gå ned hvis Sony går over til et rent digitalt marked. I stedet forklarer han at spillbransjen fungerer etter en modell der den må generere så mye inntekt som mulig gjennom tiltak som «å bygge inn bærekraftige verdisløyfer direkte i selve spillet for å styrke brukerens livstidsverdi og gjennomsnittlig inntekt per betalende bruker.» Samlet sett forventer han at prisene vil forbli uendret, men ifølge Thornton er det opp til utgiveren, ikke plattformseieren, å bestemme dette.