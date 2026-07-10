Fysiske plater er fortsatt det billigste alternativet for PS5-spill, viser nye tall

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Mens Xbox fortsetter å skape overskrifter med sine massive nedbemanninger, gjør Sony det samme med sin beslutning om å avslutte produksjonen av fysiske plater fra januar 2028. Med mindre denne endringen også medfører betydelige prisnedganger og bedre tilbud i PlayStation Store, ser det ut til at vi alle kommer til å betale mye mer for de fleste av spillene våre i nær fremtid.

Nye data samlet inn av det nederlandske nettstedet Tweakers viser at av de 16 GOTY-nominerte og -vinnere fra 2021 som er tilgjengelige på PlayStation både fysisk og digitalt, var de aller fleste titlene mye billigere når de ble kjøpt som fysisk plate. Det digitale salget i PlayStation Store kunne tilby noen rabatter, men disse matchet sjelden prisene hos fysiske forhandlere. I noen tilfeller, som for eksempel «Death Stranding 2: On the Beach», har prisen ikke endret seg digitalt, noe som fører til at det er mye billigere å kjøpe en fysisk kopi.

Data fra Tweakers viser at man i ekstreme tilfeller kan spare 50 euro på et kjøp hvis man velger en fysisk utgave. Bruktmarkedet spiller en enorm rolle her, noe som ikke vil eksistere for PS6-generasjonen hvis Sony gjennomfører planene om å avvikle fysiske plater. Hvis denne endringen skal skje, ser det ut til at Sony må gjøre mye for å sikre at salget og prisene svinger slik at folk ikke føler at de alltid må betale full pris for en tittel som ble utgitt for flere år siden.