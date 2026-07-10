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Fysiske plater er fortsatt det billigste alternativet for PS5-spill, viser nye tall

Selv om det ikke alltid er tilfelle, viser ny informasjon at det i de fleste tilfeller lønner seg bedre å kjøpe en disk enn å kjøpe et spill via PlayStation Store.

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Mens Xbox fortsetter å skape overskrifter med sine massive nedbemanninger, gjør Sony det samme med sin beslutning om å avslutte produksjonen av fysiske plater fra januar 2028. Med mindre denne endringen også medfører betydelige prisnedganger og bedre tilbud i PlayStation Store, ser det ut til at vi alle kommer til å betale mye mer for de fleste av spillene våre i nær fremtid.

Nye data samlet inn av det nederlandske nettstedet Tweakers viser at av de 16 GOTY-nominerte og -vinnere fra 2021 som er tilgjengelige på PlayStation både fysisk og digitalt, var de aller fleste titlene mye billigere når de ble kjøpt som fysisk plate. Det digitale salget i PlayStation Store kunne tilby noen rabatter, men disse matchet sjelden prisene hos fysiske forhandlere. I noen tilfeller, som for eksempel «Death Stranding 2: On the Beach», har prisen ikke endret seg digitalt, noe som fører til at det er mye billigere å kjøpe en fysisk kopi.

Data fra Tweakers viser at man i ekstreme tilfeller kan spare 50 euro på et kjøp hvis man velger en fysisk utgave. Bruktmarkedet spiller en enorm rolle her, noe som ikke vil eksistere for PS6-generasjonen hvis Sony gjennomfører planene om å avvikle fysiske plater. Hvis denne endringen skal skje, ser det ut til at Sony må gjøre mye for å sikre at salget og prisene svinger slik at folk ikke føler at de alltid må betale full pris for en tittel som ble utgitt for flere år siden.

Fysiske plater er fortsatt det billigste alternativet for PS5-spill, viser nye tall


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