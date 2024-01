Fysiske vs. digitale spill

HQ

Spørsmålet om man skal kjøpe spill fysisk eller digitalt har vært en het debatt i 15 år. Det finnes utvilsomt mange argumenter for og imot begge deler. På plussiden for fysiske spill finner vi det faktum at du faktisk eier spillene dine og kan gjøre hva du vil med dem, inkludert å selge dem videre, og at de vanligvis er mye billigere. På den digitale siden finner vi fordeler som bedre komfort (både ved kjøp og bruk), at det ikke følger med en disk som kan mistes eller ødelegges, og at det er betydelig mer miljøvennlig enn all transport, materialer, emballasje og mellomledd.

På minussiden for det fysiske finner vi blant annet at en plate faktisk kan forsvinne eller gå i stykker og da er spillet ditt borte, at det er mer tungvint å bruke enn bare å ha alt installert, at du ikke kan kjøpe en billigere heldigital konsoll, og at enkelte titler rett og slett ikke finnes fysisk. Når det gjelder digitale spill, er de mye dyrere, og du eier dem ikke. Så du kan aldri selge et spill du er ferdig med eller ikke liker.

Sistnevnte er et faktum som ble understreket da Discovery og Sony nylig kunngjorde at de ville fjerne videoinnhold som folk faktisk har kjøpt fra PlayStation Store. Det var riktignok ganske få brukere som ble berørt, men avtalene er utformet slik at spillene dine når som helst kan tas fra deg uten at du kan gjøre noe med det.

Dette var for eksempel tilfellet da Stadia nylig kollapset. Alle som hadde en stor samling spill, mistet alt. Google håndterte det fint med refusjoner, men hva ville skjedd hvis Steam ble lagt ned? Alle de kjøpte spillene og lagringsfilene dine ville være borte. Så vidt jeg vet, er det bare GOG som i dag er en stor tjeneste der du faktisk eier spillene dine og har tilgang til dem selv uten selskapets launcher og uten å være online.

Dette skremmer mange spillere. Å kunne spille titlene sine også i fremtiden er en viktig bekymring, selv om det slett ikke er sikkert at HDMI-kontakter er noe som vil fungere i all evighet. Det begynner allerede å bli vanskelig å bruke en Super Nintendo på en flatskjerm-TV med RGB-kabel, og hvem sier at fremtidens TV i det hele tatt vil ha uttak for kabler i disse trådløse tider? Men det er likevel noe spesielt irriterende ved tanken på å kjøpe spill for tusenvis av kroner, for så en morgen å finne ut at man er utestengt fra en tjeneste på tvilsomt grunnlag, eller at en eller annen avtale er utløpt slik at tittelen man kjøpte i går plutselig ikke lenger fungerer. Det er egentlig de store selskapene mot den lille mann, og du vet at hvis det skjer, har du allerede klikket bort vilkårene dine ved å godta en rekke avtaler du ikke leste da du startet konsollen og spillene dine.

Dessuten kan en tittel du har kjøpt til full pris når som helst oppdateres på en måte du virkelig hater, noe som betyr at utviklerne i praksis ødelegger noe du har betalt for. Kan du tenke deg noe annet scenario der vi ville akseptert dette? Å kjøpe en lenestol som tre måneder etter kjøpet blir endret slik at den blir ubehagelig å sitte i, at den dyre stekepannen din plutselig ikke kan brukes til kjøtt, eller at Star Wars-boksen din med den originale trilogien i sin opprinnelige form blir overskrevet med George Lucas' elendige nyutgaver. Rettighetene våre når det gjelder spill er svært begrensede, og det er ikke mye vi kan gjøre med det, vi har godkjent alt dette før vi i det hele tatt begynner å spille.

Så du bør kjøpe fysisk? Ikke nødvendigvis. For problemet her er at fysiske skiver i dag ofte er mer som polletter enn noe som faktisk inneholder et spillbart produkt. Ikke sjelden ser jeg at den nye platen jeg skyver inn i konsollen min for å installere et spill, ikke blir brukt, men at all data likevel lastes ned på nettet. Jeg har stor tro på at de som om 20 år prøver å spille noe fra en diskett etter at serverne er stengt, vil bli dypt skuffet fordi det i mange tilfeller ikke vil fungere i det hele tatt. Det samme vil de som har lastet ned spill. For selv om de ofte fungerer offline, må de fortsatt verifiseres i mellomtiden. Og uten servere som kan verifisere, blir det ingen spilling. Det er først og fremst Switch-eiere som unngår disse skuffelsene, men selv der blir det stadig vanligere at hele eller deler av spilldataene ikke følger med når du kjøper en fysisk kopi av spillet, og jeg må anta at Switch 2 (som ryktes å komme i år) blir mer digitalvennlig.

Ubisoft kommenterte forresten dette med fysisk eller digitalt nylig og sa nonchalant at vi spillere må venne oss til å ikke eie spillene våre. Og i stor grad er vi allerede der, men jeg synes parallellene han trekker til film er feil. For selv om jeg ikke eier noen VHS, DVD eller Blu-ray lenger, er det ikke vanskelig å få tak i nesten hvilken som helst film jeg vil på lovlig vis (selv om det finnes noen unntak) til en svært lav pris. Når det gjelder spill, snakker vi imidlertid om dedikert maskinvare som vanligvis bare fungerer med en bestemt konsoll. Microsoft har vært best på bakoverkompatibilitet, og med Xbox Series S/X kan du spille titler fra Xbox, Xbox 360 og Xbox One. Men dette er langt fra altomfattende, og det er flere titler som ikke lenger er tilgjengelige for en konsoll i det hele tatt og ikke kan kjøpes digitalt, som i tilfellet Nintendo DSi, noe som betyr at de nedlastede kopiene folk har, er de siste som finnes. På den annen side er det ingen kunst å se den talentfulle og vakre Anita Ekberg i filmen Det søte liv fra 1960, den filmen fungerer like bra uansett hvilket filmmedium du bruker.

Spill er altså et helt spesielt tilfelle, men ideen om at spillselskapene skulle ha servere i evig drift for å være snille med det ubeskrivelig lille antallet spillere som ønsker å laste ned virkelig gamle titler, er åpenbart ikke realistisk. Digitale spill er kanskje latterlig dyre, men de rettferdiggjør ikke livstids serverstøtte.

Jeg synes prislappen er den største ulempen med digitale spill. At det skal koste 70 dollar å kjøpe et nytt spill er egentlig ikke så rart (det tilsvarer en 90-minutters tennisøkt og et kinobesøk for to personer), og i forhold til hvor mye underholdning du får, er og forblir dataspill billige. Men 70 dollar er helt vanvittig når det koster rundt 50 dollar på disk, ettersom enkelte elektronikkjeder har en kampanje ved premierer og senker prisene raskt etterpå.

Tanken om at et spill alltid skal være billigst på nettet er ikke realistisk, men forskjellen er for stor i dag, og det er bare mulig fordi vi gjerne betaler for bekvemmelighet og fordi det ikke finnes konkurrerende nettbutikker. Apple kjempet hardt mot Epic for å være den eneste som selger ting til iOS, og på samme måte finnes det ikke noe alternativ på Xbox Series S/X hvis du ikke vil betale det Tekken 8 koster digitalt ved lansering. Sony har til og med blitt saksøkt, med beskyldninger om at de overpriser PlayStation-butikken sin. Du kan ikke sjekke hva en annen butikk tar for det samme digitale spillet, siden det ikke finnes noen alternativer, men det kan du når det gjelder fysiske formater. Og når du er ferdig med spillet etter noen uker (hovedsakelig singleplayer-titler og spill du ikke liker), selger du det på eBay eller Facebook og får et par dollar tilbake. Denne forskjellen er så stor at selv jeg, som definitivt foretrekker digitale spill, ofte kjøper fysiske spill under kampanjer, og de fleste av mine digitale spill er kjøpt under salg.

Så hvor vil jeg med dette? Jo, at det er flere fordeler med både fysisk og digitalt, men også flere virkelig tunge ulemper, som i stor grad skyldes at vi ikke lenger eier spillene våre på samme måte. Retrobølgen som nå skyller over oss med vanvittige priser på gamle titler, er noe jeg ikke tror dagens 25-åringer vil oppleve den dagen PlayStation 5 og Xbox Series S/X blir retro. Faktisk er jeg ikke sikker på om spill på disse formatene i det hele tatt vil være spillbare om 20 år - men da er jeg pensjonist og drikker saft på verandaen i en forhåpentligvis fredeligere verden som har innsett at samarbeid gir bedre resultater for mennesker og dyr enn krig. Og da har jeg forhåpentligvis noen gamle videospill som i det minste er verdt litt penger.

I motsetning til mange av oss som eier gamle musikk-CD-er, kanskje vinylplater, tegneserier, filmer og retrospill, vokser det nå opp en generasjon som ikke har noe av dette. De har tilgang til alt via abonnementer, men de eier veldig, veldig lite populærkulturelle ting sammenlignet med litt eldre generasjoner. Er dette et problem? Kanskje, kanskje ikke, men det er i hvert fall klart at det blir veldig annerledes.