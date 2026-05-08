G2 Esports dropper majoriteten av sitt Teamfight Tactics -team

Det ser ut til at den tyske G2 Esports har andre tanker om sin retur til konkurransedyktig Teamfight Tactics, som etter å ha signert et helt fransk lag tilbake i mars, har organisasjonen bestemt seg for å skille seg fra mange av disse nylig introduserte spillerne.

I et innlegg på sosiale medier bekrefter G2 Esports at Muhammed "Canbizz" Canbaz, Enzo "Enzosx" Bordonzotti og Laurent "Pas de Bol" Cidere alle har blitt løslatt fra sine stillinger i organisasjonens Teamfight Tactics -tropp, med bare Emre "Double61" Demirtas igjen.

Det er ingen ord om hva som vil komme videre for G2 Esports 'TFT-planer, men uten umiddelbare kamper i horisonten og ganske skuffende resultater også, virker det absolutt ikke som om organisasjonens streif inn i esport har vært vellykket så langt.