G2 Esports forfalsker fans med G2 Berlin Call of Duty League rebranding før de forplikter seg til Minnesota på nytt

HQ

Mens Call of Duty League opprinnelig ble oppfattet som en global liga, har den blitt en nordamerikansk basert liga. I skrivende stund er det bare ett lag som ikke er basert på kontinentet, og det er det nylig omprofilerte og omlokaliserte Riyadh Falcons. Alle de andre er lokalisert i USA eller Canada, og det vil de fortsette å være.

Nylig kunngjorde G2 Esports at Minnesota Rokkr -teamet skulle omprofileres, noe som tydet på at de forlot USA og flyttet til Berlin i Tyskland, der moderorganisasjonen holder til. Dette var imidlertid bare et triks, da det kort tid etterpå ble bekreftet at teamet ikke forlater Minnesota selv om det skifter navn til å bli G2 Minnesota.

Det store spørsmålet nå er hvem G2 Minnesota vil signere for å representere dem i den kommende CDL-sesongen, som forventes å starte i desember.